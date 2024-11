Dota 2: fallece Aldrin "Dunoo" Pangan, la voz del Lakad matatag

Los fanáticos de los esports, específicamente de Dota 2 , se encuentran apesadumbrados tras recibir la noticia del deceso de uno de sus casters más conocidos: Aldrin 'Dunoo' Pangan . Si bien los detalles de su fallecimiento no son muy claros, todo indica que fue bajo los síntomas y efecto de la COVID-19.

Este narrador le añadió su propio toque a sus comentarios, al punto de incluso quedar inmortalizado en una de las líneas de audio en la rueda de emotes. Y es que es imposible no haber jugado Dota 2 sin haber escuchado su " Lakad matataaaaag " en plena partida en distintas ocasiones, sobre todo cuando resulta favorable una team fight.

David "Godz" Parker, popular analista y fundador de Beyond the Summit, también le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter y recibió muestras de afecto de sus seguidores tras la siguiente declaración:

"Verdaderamente devastado tras saber que Dunoo falleció de COVID. Una leyenda de la narración filipina, también un sorprendente y amable amigo a través de los años. Me dio la bienvenida a Manila cada vez que lo visitaba como un hermano. Solo hay tristeza. Le mando amor a su familia. Se te extrañará jefe Dunoo"

Esta icónica frase nació del idioma Tagalog (uno de los más hablados en Filipinas) por los comentaristas filipinos Lon y Dunoo mientras narraban un juego de ESL One Katowice 2018 . Este grito es una de las voces de la rueda del chat más demandadas y spameadas.

El sentido de las palabras no tiene mucho impacto, pero la forma cómo la dijeron y el acento de los narradores filipinos ha perdurado en el tiempo.

Esta frase llegó en el Battle Pass de The International 2018 y se podía desbloquear en los niveles 1000 en adelante. Además, también fueron incluidas otras frases de esa misma partida que han quedado grabadas como "The next level play!" y también fueron invitados al Campeonato Mundial de aquel año.