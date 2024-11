Escuela de Corea cuenta con libros sobre esports para los estudiantes

Corea del Sur siempre ha sido considerado como la cuna de los esports . Es en ese país donde se llevó a cabo los torneos más importantes de legendarios juegos como Starcraft o actualmente mobas populares como League of Legends .

Foto: Twitter

Foto: Twitter

En las imágenes se puede apreciar capturas de Starcraft, PUBG y League of Legends. Y no solamente son fotos sueltas de los juegos mencionados, sino que además te indican paso por paso los elementos más destacables como donde se encuentra el menú, habilidades, características importantes, etc.