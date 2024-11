Pokémon Trading Card Live lleva el famoso juego de cartas a PC y celulares

La llegada de Pokémon Trading Card Live supondrá la desaparición del clásico "Pokémon TCG Online". Sin embargo, se ha aclarado que aquellos jugadores que tenían varias cartas desbloqueadas, podrán transferirlas a esta nuevo videojuego. Eso sí, algunas no serán jugables hasta una próxima actualización. Entre las cartas que, de momento, no funcionarán serán las cartas anteriores al pack de "Pokémon: Sun and Moon", así como "X/Y" y "Black and White".