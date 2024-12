Claro Gaming XI JuegaPES: entrevista a Damián Ranaudo, jugador argentino y finalista del 1vs1

Arranqué desde que era Wining Eleven , primero como diversión. Nunca dejé de jugar la saga hasta que se convirtió en Pro Evolution Soccer. Recién jugué competitivamente en 2018. Como soy del interior de argentina, no había tantas oportunidades, tampoco sabía que existían este tipo de competencias.

Soy una persona competitiva, cada cosa que hago. Cuando me enteré de los torneos grandes, me inscribí con mis propios medios. El primer torneo presencial fue en Buenos Aires, ni siquiera tenían una PlayStation 4, jugué en PS3 y yo había ido pensando que era un evento de PS4.

Así es, el trabajo es gigante. Cada uno de todos los jugadores, tanto los que juegan profesionalmente y los que no, hacen grande a la comunidad . Gracias a Dios, hoy estamos mucho mejor.

El primer torneo oficial lo jugué en la "PES League", terminé yendo al regional de México. Una experiencia enorme , era la primera vez que jugaba una competencia oficial. Me fue bastante bien. Lastimosamente, las competencias presenciales se han cortado por el tema de la pandemia.

Nunca fui un jugador que en el online le vaya mejor que presencial. En presencial soy mejor, con mejores resultados . Hay que acoplarse al online, al lag, delay, más que todo por torneos gigantes como el JuegaPES que son internacionales donde compites contra gente de México, Perú, Argentina. Hay que acostumbrarse, pero he podido salir adelante.

En este PES logré llegar a la final de "Chile JuegaPES", la final del "West Latam" y ahora me toca jugar en la final del "JuegaPES" que para nosotros es como la "Copa Libertadores" .

En el caso de PES, está c reciendo a pasos rápidos , agigantados no. A Argentina le cuesta un poquito más, pero creo que a futuro habrá mejores propuestas. Paso a paso, tranquilos, y en unos años va a ser mucho más profesional.

Los cambios generan un poco de miedo e incertidumbre. Cuando Wining Eleven pasó a ser Pro Evolution Soccer, todos pensamos que el juego iba a ir para atrás, pero a mi me encantó, seguí la saga. Esto va a ser lo mismo. Aquí la apuesta es mayor, cada uno elegirá el modo que quería . No es una mala apuesta de Konami, esperemos que le vaya bien, que las personas se unan y que la comunidad sea más grande.

Un jugador ya conocido en el ambiente de PES, tiene varios títulos arriba. Se le respeta, no se le tiene miedo. Va a ser una final muy linda, hay que estar atento a los detalles como el lag y el delay. Como todos saben, yo soy argentino y el es mexicano, las conexiones no son las mejores entre nosotros. Habrá que tomar precauciones, no dejar espacio. Lo principal es que sea sano, que gane el que mejor esté.