Fortnite cuenta con su propio "Juego del Calamar" y así puedes jugarlo

Foto: Captura PC

Cómo puedes comprobar, las islas están adaptando el mini-juego de la serie coreana llamado "Un,dos, tres, calabaza". Si has visto la serie, ya te imaginas que es lo que tienes que hacer. Si aún no lo haces, te contamos muy brevemente que se trata de un reto donde debes estar atento a las indicaciones de la muñeca que estás viendo. Si te indican que no te muevas, y lo haces, morirás automáticamente.