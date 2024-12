Twitch: Ibai Llanos revela accidentalmente cuanto ganó el último mes

No es un secreto que Ibai Llanos sea uno de los streamers de Twitch más populares a nivel mundial. Una carrera que se ha ido formando, desde que decidió iniciarse en el mundo de las transmisiones gracias a la pandemia. Pese a que hace algunos días vio su cuenta suspendida por no haber cumplido las normas comunitarias de la plataforma, no ha pasado mucho tiempo para tenerlo de regreso tanto a él, como a sus 8 millones de seguidores.