Twitch: Auronplay no volverá a Youtube

El reconocido streamer, Auronplay , confirmó en una reciente transmisión que no tiene planeado regresar a Youtube . Desde hace ya varios meses, el famoso creador de contenido se encuentra en Twitch teniendo 9,8 millones de seguidores .

Durante una transmisión, Auronplay mencionó: "Yo creo que es evidente, no hay que ser muy listo para ver que mi etapa en Youtube a día de hoy terminó, porque ya han pasado años, estoy hasta la polla de la plataforma, hasta los huevos de grabar vídeos. Ahora hago lo que a mi me gusta". La molestia del streamer se debe a que le preguntaron si volvería a subir vídeos donde hace bromas telefónicas, a lo que Auronplay dijo que no.