Smash Bros:"El último peleador será alguien inesperado", según Sakurai

En una publicación, Sakurai señala que nadie debería perderse este anuncio. "Incluso si no juegas, pero estás interesado en los videojuegos, te recomiendo que lo veas" reza uno de sus comentarios. Aunque no ha lanzado ninguna pista de quien podría tratarse, si que ha confesado que este peleador será alguien que no conocemos o que incluso puede ser alguien diferente al que esperabas. Fuera de eso, el creativo japonés espera que todos disfruten de la transmisión, pues se divirtió bastante grabándolo.