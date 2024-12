Dota 2: acusan a jugadores del PSG.LGD de realizar 322

A un día de haber sido derrotados por Team Spirit en la Grand Final de The International 10 de Dota 2 , los jugadores del PSG.LGD decidieron realizar por su cuenta, distintas publicaciones comentando algunos detalles de lo sucedido en la partida, y las decisiones que tomaron como equipo. Lo que podría haber sido un intercambio de palabras amigable con los seguidores, terminó en objeciones y acusaciones fuertes contra ellos.

Foto: Composición

"He estado pensando, reflexionando gran parte del día, inseguro de no saber que decir o comentar" expresó. Posteriormente señaló que "haría simple las cosas", comentando que xiao8 es un buen goach, y que las decisiones sobre que personajes banear se hicieron entre todos. "Sobre mi desempeño, no fue muy bueno" aseguró "XinQ"