Dota 2: esta cantidad de personas vieron The International 10

Foto: Esports Charts (Captura: PC)

En ese sentido, el pico de espectadores para este The International 10 fue de 2.741.514. Por otro lado, la Grand Final de Team Spirit contra PSG.LGD fue vista por 2.738.183, superando por mucho a anteriores encuentros como el de Team Secret vs Team Spirit (1.818.080), IG Vs Team Spirit (1.485.299), OG Vs Secret (1.402.099) y PSG.LGD Vs Secret (1.383.425).