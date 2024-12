Dota 2: Rodrigo Santos "Lelis" se va de Quincy Crew

El anuncio lo ha hecho el propio Santos, quien a través de su cuenta de Twitter , compartió un pequeño comunicado donde habló sobre su participación en The International 10, así como agradecer a Quincy Crew de haberles dado la oportunidad de haber poder participar en un TI. " Fue una experiencia increíble para mi, y es algo de lo que estoy orgulloso de haber estado, a pesar de que los resultados no fueron tan buenos " expresó Lelis.

Foto: Difusión

"Lelis" comenzó su travesía en la escena competitiva de Dota 2 en equipos brasileños como "The House is Down" y "SG Esports". Su talento lo llevó a escalar equipos internacionales como "Ninjas in Pyjamas" hasta que en junio del año pasado fue llamado para formar parte de Quincy Crew. A la par de su carrera como jugador profesional, se ha dedicado a ser creador de contenidos para Twitch.