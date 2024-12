Moxxi, caster de Dota 2, molesta porque no se le da espacio a mujeres

Moxxi es una conocida caster norteamericana bastante conocida y querida, en especial, dentro de la comunidad latinoamericana de Dota 2 . Ella estuvo en el más reciente The International 10 , como la primera mujer en comentar en el escenario principal. Algo similar ocurrió cuando fue la primera caster de un Dota Pro Circuit.

La comentarista y también creadora de contenidos, está dando de que hablar en redes sociales, a raíz de una reciente publicación que hizo vía Twitter donde tuvo palabras muy duras sobre la forma en cómo no le han dado oportunidad a las mujeres de poder ser comentaristas dentro de eventos tan importantes como lo fue TI10.

Foto: Difusión

" Por alguna estúpida razón, algunas personas dentro de la comunidad de Dota, sintieron la necesidad de ponerle trabas y rechazarla simplemente porque no tenía tantas horas o conocimiento como ellos " aseguró Moxxi.

Foto: Difusión

" Te puede caer mal alguien sin compararlo con otra persona a la que admiras, pero deja de comparar el talento femenino SOLO con otro talento femenino. Nuestros rasgos físicos no son una razón válida para compararnos entre nosotras, sobre todo, si tenemos papeles diferentes durante una emisión " expresó la comentarista.

Después de publicar su comunidad, las reacciones no se hicieron esperar, y parece ser que muchos no entendieron su mensaje, que Moxxi tuvo que volver a publicar otro mensaje. "Por alguna razón la gente me acusa de impulsar una agenda sexista y también de tratar de silenciar sus opiniones? Chicos, les prometo que lean mi publicación, verán que solo les pido que respeten a las personas que trabajan duro. Estas personas también son mujeres. Eso es todo".