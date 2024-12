Dota 2: Gustav "s4" Magnusson se va de Alliance

Las cosas siguen movidas dentro de la organización Alliance. Este jueves, el equipo anunció la salida de dos de sus miembros más importantes como lo fueron "FNG" y "LIMMP", quienes habían estado presente durante la participación de la escuadra en The International 10 de Dota 2 .

Foto: Difusión

"Siempre es triste decir adiós a un amigo" expresó Berg. "Especialmente a un amigo tan importante en la historia de Alliance como lo fue el son of Magnus, s4". "Todos quisimos hacer más cosas en TI, pero eso no significa que no dimos lo mejor de nosotros en todo este año, porque lo hicimos. Cada uno que consiguió llegar al evento, lo logró".