Call of Duty: aparece en celulares un clon descarado de Modern Warfare

Call of Duty desde tiempos inmemorables ha mantenido una muy buena racha siendo el FPS que todo mundo adora. Por ello, no sorprende cuando otras desarrolladoras quieren aprovechar la popularidad de la saga implementando ciertos elementos para poder conseguir un pedazo de esa torta de popularidad.

Sin embargo, hay otros casos donde podemos hablar de plagios completos. Tal es el caso de este first-person-shooter llamado "Combat Master Online FPS". A pesar de contar con un nombre genérico, estamos ante uno de los clones más descarados que se han podido hacer de Call of Duty: Modern Warfare. No hablamos de algún personaje parecido u otro elemento característico. No, estamos hablando prácticamente DE TODO.