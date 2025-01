Jugador profesional hizo trampa en torneo de Call of Duty Vanguard

Activision continua lidiando con los tramposos de Call of Duty , por lo que en diciembre saldrá oficialmente "Ricochet" el nuevo sistema anti-trampas que le pondrá fin a una gran cantidad de malos jugadores. Este jueves se estrenó CoD: Vanguard , la nueva entrega que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, no ha pasado ni una semana, y ya se ha dado el primer caso de tramposo en un torneo oficial.

Este 7 de noviembre se organizó un torneo oficial donde participaron diferentes grupos profesionales de la Call of Duty League, así como equipos de Challenger. Todos competían para ganarse el jugoso premio de $7000 USD. Lo que podría haber sido amistoso evento entre los jugadores más destacados, terminó manchado por la presencia de cierto inéscrupoloso usuario que no tuvo mejor idea que hacer trampa en mitad de las partidas.

Cómo es lógico, a los organizadores no les pareció para nada gracioso encontrar eso, y rápidamente tomaron cartas en el asunto, descalificando a Shiv y a toda su escuadra. Tras lo sucedido, el jugador profesional no tuvo mejor idea que recurrir a su cuenta de Twitter para despotricar contra otras personalidades de Warzone, asegurando que todos hacen trampas, y que él no es el único.