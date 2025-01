PUBG New State: estos son sus requisitos en celulares

PUBG New State se lanzó oficialmente en Android y iOS, buscando repetir el éxito que tuvo en su momento la entrega original. Para esta secuela, Krafton ha decidido potenciarlo aún más, incorporando mejores gráficos, así como la inclusión de nuevos elementos jugables para que sea una experiencia completamente distinta.

Al incluir mejores gráficos es claro que los requisitos variarán frente al PUBG original, que valgan verdades, no solía pedir requisitos extremadamente difíciles de cumplir. De todas formas, no hay que olvidarnos que Krafton siempre ha buscado mantener contento a todo tipo de público. No en vano, trabajaron en una versión más ligera llamada "PUBG Lite".