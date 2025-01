League of Legends: confirman "por error" las ciudades del Worlds 2022

El World Championship 2021 de League of Legends finalizó hace semanas, y desde Riot Games ya están preparándose para la siguiente temporada correspondiente al año 2022. Es así que no sorprende que la compañía ya haya escogido los lugares donde se llevará a cabo el certamen. Sin embargo, parece ser que el anuncio todavía no estaba previsto para darse en estos días, pero debido a un "error" se terminó dando a conocer.