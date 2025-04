Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos suspendido por fuerza mayor ¿Cuándo se juega?

Enfocados en un nuevo triunfo, Alianza Lima se prepara para disputar la fecha 10 del Torneo Apertura ante Comerciantes Unidos este fin de semana; sin embargo, el partido no se realizará por un inesperado motivo que se dio a conocer la tarde del viernes, a pocas horas del compromiso en Cajabamba.

Resulta que el cuadro blanquiazul regresó a la capital debido a que no pudo aterrizar en Cajamarca por problemas climatológicos. Ante esta situación, muchos hinchas se preguntaron "¿qué pasará con el encuentro programado para este sábado a las 3:30 p.m. en el Estadio Germán Contreras Jara?".

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos sufre cambio de última hora

“Partido entre Comerciantes Unidos vs Alianza Lima no se juega mañana sábado a las 3:30 pm. Liga 1 está definiendo si se juega domingo o va en otra fecha. Club blanquiazul considera que cotejo ya no se debe disputar este fin de semana”, informó el periodista Kevin Pacheco en su cuenta de X.

El encuentro es uno de los más esperados por los hinchas del conjunto ‘íntimo’ que se ilusionan con lograr el trofeo del Torneo Apertura. Enfocados en la victoria, el elenco blanquiazul abordó el avión en horas de la tarde de este viernes, sin imaginar que retornarían a Lima.

Cabe recordar que los dirigidos por Néstor Gorosito llegan a este cotejo con un triunfo por 1-0 sobre Los Chankas y una importante victoria ante Talleres en la Copa Libertadores, siendo una motivación importante para los blanquiazules que les permita seguir por el camino del triunfo.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Luego de enfrentar a Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2025, Alianza Lima chocará por la fecha 11 contra Cienciano, el próximo viernes 2 de mayo.