¿Alianza Lima perderá puntos por no jugar ante Comerciantes? Esto dice el reglamento

Alianza Lima preocupa a sus hinchas al no poder aterrizar en Cajamarca por problemas climatológicos y decidió volver a Lima. Ante esto, la gran pregunta es si el cuadro blanquiazul perdería puntos por abandono de partido. Aquí te contamos que dice el Reglamento de la Liga 1 ante estos casos.

Alianza tendría la posibilidad de pedir la cancelación del partido ante Comerciantes Unidos por caso fortuito al presentarse un hecho producido por la naturaleza, como lo son lluvias torrenciales, granizados, nevados, etc. En este problema, el piloto comunicó a la delegación aliancista que retornarán a Lima porque no se puede aterrizar debido a la no visualización. El versículo 108.1 del artículo 108 avala lo mencionado.

Ante esto, el árbitro de turno en coordinación con el Delegado del Partido, podrá disponer la suspensión, temporal o definitiva, de un partido por las razones que estime oportunas de acuerdo a la Normativa FIFA. Además, si el clima persiste el referí deberá levantar un acta con intervención de los representantes de los clubes participantes y el Delegado de Partido.

Por último, en caso de suspensión definitiva de un partido por caso fortuito o de fuerza mayor determinado por la autoridad competente (árbitro y/o Delegado de Partido), este deberá jugarse dentro de las 24 horas siguientes, preferentemente en el mismo estadio programado inicialmente. Y si esto persiste, la Liga Profesional programará nueva fecha, hora y lugar. Esto se puede leer en el versículo 109.6 del artículo 109 del Reglamento 2025.

¿Alianza Lima perderá puntos por no jugar ante Comerciantes?

Ante todo lo mencionado, el cuadro de Néstor Gorosito no tendría que preocuparse por perder puntos, debido a que su situación se debe a un caso fortuito generando que el día 26 de abril no se pueda realizar el partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.