Call of Duty: Vanguard: jugando a lo seguro - REVIEW

Nuevamente estamos ante un final de año y la más reciente entrega de Call of Duty aparece tal y como manda la costumbre -y Activision- desde el año 2005. Si bien los dueños de esta franquicia no están pasando por el mejor de los momentos, el show debe continuar y en esta ocasión es el equipo de Sledgehammer Games (CoD: Advanced Warfare y CoD: WWII) quien toma la batuta como el responsable de su desarrollo. Es así que, dominando mejor el motor gráfico cedido por Infinity Ward, tenemos a Call of Duty: Vanguard como resultado.