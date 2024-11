League of Legends: Ekko recibe una skin inspirada en Arcane

Ahora, ¿Es este el primer acercamiento de Arcane y League of Legends para introducir campeones? De momento, parece que no. Riot ya confirmó que no tienen planes en estos momentos de lanzar personajes originales de su serie animada dentro del famoso MOBA. Sin embargo, con Teamfight Tactics hicieron una excepción, aunque claro, trabajar en adaptar a Silco a un videojuego no ha sido nada fácil, según sus creadores.