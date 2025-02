Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO vía DSports: hora y dónde ver LaLiga 2024-25

Todas las miradas del fútbol mundial estarán este sábado 8 de febrero en la capital española, donde Real Madrid vs. Atlético Madrid se enfrentarán en un apasionante 'Derby Madrileño' por la fecha 23 de LaLiga EA Sports 2024-25 desde el mítico Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas local (15:00 horas de Perú) , con transmisión EN VIVO vía DSports y Movistar Plus . Conoce todo lo relacionado a este partidazo que podría definir muchas cosas en el certamen ibérico.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti cortaron una buena racha de seis partidos sin perder en el torneo doméstico el último fin de semana tras la caída ante Espanyol de visita por 1-0 , aunque eso no ha sido un motivo para llegar con la moral elevada al derbi madrileño pues el pasado miércoles venció 3-2 a Leganés en Butarque para meterse a las semifinales de la Copa del Rey.

Real Madrid deberá ganar para mantenerse una semana más como líder de LaLiga. Foto: Real Madrid

Los comandados tácticamente por Diego Simeone llegan mucho mejor al duelo ya que en sus últimas presentaciones han conseguido sendos triunfos frente a Mallorca (2-0) por LaLiga y Getafe (5-0) por Copa del Rey. No obstante, el entrenador argentino tendrá una sensible ausencia, la del central Robin Le Normand por suspensión. Por su parte, Pablo Barrios es duda, pero podría terminar metiéndose al once titular.