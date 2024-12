Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO y EN DIRECTO: A qué hora y dónde ver partido por LaLiga

Barcelona y Atlético Madrid protagonizará un vibrante partido que podría definir el futuro de LaLiga . Ambos equipos son líderes del torneo español con 38 puntos, superan por uno al Real Madrid que tiene un duelo menos y saben que en el Estadio Olímpico de Montjuic no tienen margen de error. La cita es a las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) y 9:00 p.m. (España) y será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney Plus .

Barcelona llega a la cita con la obligación de lavarse la cara de la derrota como local ante Leganés. El equipo de Hansi Flick no puede recuperar ese brillo que cautivo el mundo de fútbol en las primeras fechas.

A penas logró sumar 5 puntos de los últimos 18 en juego. Los números no son lo único que desata la preocupación de los hinchas. Los rivales ya encontraron la clave para anular el estilo de juego de los azulgranas y lastimarlos a través de contragolpe.

Raphinha, el capitán del equipo, salió al frente y dejó un mensaje que sorprendió a más de uno. El brasileño indicó que en Barcelona se deben plantear ganar todo, si no piensan en eso están en el equipo equivocado.

Lamine Yamal será baja por lesión

"Todos. Pienso que, cuando juegas en un club como el Barcelona, tienes que plantearte ganar todos los títulos posibles. Si no piensas así, estás en el equipo equivocado. No deberías estar aquí", indicó Raphinha a Movistar Plus.