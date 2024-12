Barcelona vs Leganés EN DIRECTO por ESPN: horario, dónde ver, apuestas y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre Barcelona vs Leganés por la jornada 17 de LaLiga EA Sports desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Todo se llevará a cabo este domingo 15 de diciembre a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

El elenco 'culé' ha desaprovechado en sacar ventaja sobre su más cercano perseguidor que es Real Madrid. En cuatro compromisos no logró sacar victorias, lo que le ha permitido al cuadro blanco tener la primera chance del título. Ante esto, los de Hansi Flick no tienen que tropezar en casa y ante un elenco que no le va nada bien como Leganés.