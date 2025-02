¿Quién jugará? Real Madrid se queda sin centrales antes de enfrentar a Atlético Madrid

El verano para el Real Madrid no ha sido el mejor y las lesiones solo han empeorado las gestiones para contratar nuevos jugadores. Sin embargo, Florentino Pérez, presidente del club español, y Carlo Ancelotti se mantienen firmes en su decisión de no llamar a otros futbolistas, pese a las innumerables lesiones en el plantel.

Este miércoles 5 de febrero, el Real Madrid comunicó que David Alaba se lesionó en los entrenamientos y no podrá estar alrededor de 2 a 3 semanas con el primer equipo. Ante ello, Carlo Ancelotti se ha quedado sin centrales debido a las lesiones de Eder Militao y Antonio Rüdiger. El brasileño se rompió los ligamentos cruzados y no volverá hasta la próxima temporada, mientras que el alemán no estará en los duelos ante Leganés (Copa del Rey), Atlético Madrid (LaLiga) y Manchester City (Champions League).