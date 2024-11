Dota 2: JerAx explica los motivos de haber elegido a Evil Geniuses

Jesse "JerAx" Vainikka regresó al competitivo de Dota 2 de manera sorpresiva. Siendo un ex-campeón de The International, las expectativas por tenerlo de nuevo en acción no se hicieron esperar. Sin embargo, los resultados con Evil Geniuses no están a su favor, a pesar de ello, JerAx sigue mostrándose confiado, e incluso reveló el porqué eligió ir para ese equipo.