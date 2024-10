Dragon Ball Sparking ZERO: descargar APK GRATIS para Android sin virus ni anuncios en octubre 2024

Dragon Ball: Sparking Zero se ha convertido en uno de los videojuegos más populares debido a la inspiración que tiene en Akira Toriyama . Para esta propuesta, los fanáticos podrán disfrutar de una versión remasterizada con gráficos de alta calidad.

Luego de varios meses de espera, finalmente el Dragon Ball Sparking ZERO fue liberado de forma oficial para PC , PS5 y Xbox el pasado 11 de octubre. Sin embargo, no han pasado ni 24 horas y ya es posible bajarlo en su versión MOBILE. Es decir, que puedes jugarlo desde un smartphone o PC. Siempre y cuando cumplas con una serie de requisitos.

Lo primero que debes saber es que Dragon Ball: Sparking Zero NO ha sido lanzada de forma oficial en su versión MOBILE, por lo que esta versión adulterada no es otra cosa que un APK creado por los fanáticos para ejecutarlo en un smartphone.