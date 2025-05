Códigos para canjear gratis en Free Fire HOY, viernes 16 de mayo con recompensas exclusivas

Una vez que hayas adquirido todos los códigos de Free Fire, vas a poder reclamar las recompensas usando las claves. Para ello, debes seguir los pasos fundamentales para obtener cada uno de los premios en tu inventario. Solo se puede usar el código una vez.

Los códigos de Free Fire sirven para obtener premios de manera gratuita; es decir, no vas a necesitar recargar diamantes para acceder a este beneficio. Además, se recomienda canjearlos con una cuenta oficial y no una de invitado porque de lo contrario no podrás recibir la recompensas.

Códigos para canjear en Free Fire HOY, 16 de mayo

Al canjear los códigos de Free Fire vas a poder disfrutar de premios como emotes, diamantes, skins y mucho más. Asegúrate de canjearlos a tiempo para que no te pierdas de nada.

FA2S5D8F1G4H7J9K

F3P6O9I2U5Y8T1R4E

FH4J8K1L5M9N2B6V

FC2X6Z1A5S9D4F8G

F1QW5E9R2T6Y3U7I

FU1Y5T9R2E6W3Q7Z

F6M3N9B2V5C8X1Z4A

Recompensas en Free Fire. | Foto: Captura

Pasos para canjear los códigos de Free Fire gratis

A través del Sitio de Recompensas podrás canjear las claves de Free Fire que solamente tienen una duración de 24 horas. Una vez haya pasado el tiempo, ya no podrás reclamar las recompensas, por ello, debes seguir estos pasos.