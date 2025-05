'Flaco' Granda explotó contra 2 jugadores de Alianza tras eliminación de Libertadores: "Un desastre"

Alianza Lima perdió 2-0 ante Talleres de Córdoba y quedó oficialmente eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras quedarse sin opciones matemáticas en el Grupo D. La derrota en tierras argentinas generó una fuerte ola de críticas, y una de las más duras llegó por parte del periodista Giancarlo Granda, quien apuntó directamente contra dos futbolistas del equipo blanquiazul.

En su canal de YouTube, el popular ‘Flaco’ Granda no se guardó nada y arremetió contra Ricardo Lagos y Marco Huamán por su bajo rendimiento en el duelo ante los cordobeses. “Yo de fútbol no entiendo nada. Puedo ser un burro, un animal, lo que quieran. Pero Alianza tiene dos marcadores que viven en una fiesta. Se los dije ayer cuando me dijeron que iban a jugar Huamán y Lagos. Dije: ‘mamita querida lo que se les viene’”, expresó con ironía.

El periodista continuó su crítica resaltando lo que, según él, son falencias constantes en ambos jugadores. “No marcan a nadie. A Alianza le entran por todos lados. Hay uno que está más pendiente de lo que digo yo que de jugar al fútbol. Si no te gusta que te critiquen, juega bien. Un desastre. Por un lado tenemos la vía expresa libre y la avenida Ricardo Lagos, por donde puede pasar todo el mundo y no lo para nadie”, sentenció.

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la Copa Sudamericana 2025?

Pese a la eliminación en la Libertadores, Alianza Lima aún mantiene opciones de acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. Para lograrlo, deberá ganar su próximo partido ante Libertad, ya clasificado, en la última fecha del grupo. Con ese resultado, aseguraría al menos el tercer lugar y el pase a la segunda fase del certamen continental.

En caso de empatar o perder, el cuadro íntimo dependerá de otros resultados. Principalmente, deberá esperar que Talleres de Córdoba no sume puntos ante São Paulo en Brasil. Además, en caso de empate en puntos, la diferencia de goles será determinante para definir la posición final en el grupo.

Tabla de posiciones Alianza Lima en Copa Libertadores

