¿Roblox se cayó? Error 503 se reporta en varias partes del mundo

Roblox se encuentra experimentando problemas desde hace poco más de 30 minutos . Diversos usuarios de esta plataforma de juegos han reportado que no son capaces de entrar a sus juegos favoritos ni tampoco pueden ingresar a sus cuentas desde la web oficial. Este "apagón" se ha manifestado con el error " 503 servicio no disponible " y ha hecho que el hashtag " #RobloxDown " se convierta en tendencia en Twitter.

Foto: captura PC

Antes de conocer la solución, es necesario conocer la causa del problema. Este es un error muy común en webs que reciben un alto tráfico de personas, por lo tanto, este aparece cuando los servidores de Roblox se encuentran sobrecargados de visitas en simultáneo. Algo que no debería sorprendernos ya que la popularidad de Roblox es muy grande, siendo los juegos ahí alojados los principales responsables.

En muchas ocasiones el error "503 servicio no disponible" se arregla con el pasar del tiempo. Esto ocurre cuando el número de visitas disminuye y la actividad de los servidores vuelve a la normalidad. En caso de no ser así, se puede consultar la web de Roblox Status, la cual monitorea el estado de la web y los servicios que ahí se albergan. Hasta el cierre de esta nota el problema aún no se arregla.