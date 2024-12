Foto: Difusión

El plan de Jerome funcionó a la perfección pues logró invitar a su pareja a su casa para una "sesión de juego". Ya dentro de Genshin Impact, le pidió a Ronica que explorará cierto lugar que él había preparado. Al dirigirse hasta una parte alta del lugar, la novia se sorprendió al ver una frase: "Roses ared red, violets are blue, forever is real with you. Will you be my waifu?".