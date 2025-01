Counter Strike: Profesional crea software para evitar pérdida de audición al jugar

Patrik " Zero " Zudel, jugador profesional del equipo GamerLegion de Counter Strike: Global Offensive , compartió recientemente una nueva versión de un software que él mismo ha desarrollado para poder proteger la audición de los jugadores y sus impactos a largo plazo. Además de ser un brillante jugador, Zudel también es programador.

Foto: Difusión

Desde su cuenta de Twitter, Zudel explica cómo la frecuencia de sonido de las granadas flashbang son un problema real dentro de Counter Strike: Global Offensive. Según el jugador profesional, se ha detectado que el ruido fuerte provoca tinnitus (daño en el oído) por lo que se necesita hacer una configuración para bajar el volumen. El software que ha desarrollado no quitará este error, pero sí aligerará las cosas.

Foto: Difusión

El software no compromete ni reemplaza ningún archivo del juego, por lo que no hay peligro de que termines siendo baneado por Valve al utilizarlo. Más bien, Zero está buscando que Valve tome consciencia de esta situación, y pueda implementar alguna solución de regular el volumen de varios sonidos dentro del juego.