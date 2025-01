Dragon Ball y sus 5 peores videojuegos

Dragon Ball había hecho un gran trabajo en la Super Nintendo con su trilogía "Butoden", por lo que Bandai quería llevar esa experiencia a una nueva plataforma, que le permitiría mejorar todos los conceptos. Es así que nace " Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 ", un juego de peleas que no tiene nada bueno que ofrecer.

Foto: Difusión

Si alguna vez te preguntaste porque Xbox dejó de lado su dispositivo de sensor de movimiento Kinect, juegos como Dragon Ball Z for Kinect son la respuesta.

Foto: Difusión

Hubo una época donde las empresas querían apostar por completo en Kinect, aunque siempre con resultados cuestionables. Bandai quiso su cuota, y que mejor que utilizar a Dragon Ball Z para venderte la idea de que ibas a poder replicar los poderes más emblemáticos de Gokú y compañía. Hasta ahí, podrías imaginar que es una buena idea, pero cuando lo ejecutas mal, salen cosas como Dragon Ball Z for Kinect.

No hay nada que rescatar del juego. Muchas veces el propio dispositivo no respondía ante tus movimientos, y toda la aventura terminaba siendo tan repetitiva que te cansabas por completo. Bandai no se quedó tranquilo con Dragon Ball, porque un año después, haría un desastre igual pero con "Power Rangers Super Samurai".