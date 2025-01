Smash Bros no estará en el EVO por decisión de Nintendo

Agosto será un mes importante para los juegos de pelea con el regreso del EVO , torneo que se llevará a cabo en Las Vegas, donde estarán reunidos los mejores jugadores profesionales y enfrentándose en distintos títulos de renombre, aunque hasta ahora no sabemos cuáles serán los títulos que se jugarán este año.

Desde la cuenta oficial del evento, los organizadores confirmaron que este 08 de marzo presentarán la alineación oficial de videojuegos presentes. Sin embargo, su comunicado contó con una mala noticia para los fans de Nintendo, ya que se confirmó que Super Smash Bros. no estará dentro del torneo, todo por decisión de Nintendo.

Foto: Twitter

Los organizadores del EVO recuerdan que 2007, el conocido juego de peleas ha ofrecido "históricos momentos" en diferentes ediciones. " Estamos tristes de que Nintendo eligiera no continuar el legado para este año. En el futuro, esperemos que podamos celebrar a la comunidad de Super Smash Bros junto a ellos ".

En cuanto a Nintendo, la compañía no ha ofrecido detalles respecto a la decisión de no tener presencia en el EVO. La comunidad de jugadores de juegos de pelea han reaccionado respecto a esta noticia, lamentando que uno de los títulos más icónicos del evento no esté presente, pero también han recordado una serie de escándalos alrededor de diferentes jugadores profesionales.