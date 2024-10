This War of Mine: juego recauda casi un millón de dólares para Ucrania

La semana pasada, el desarrollador de This War of Mine , 11 Bit Studios, anunció que todas las ganancias de los juegos se destinarían a la Cruz Roja de Ucrania para ayudar a los que sufren en medio de la invasión de Rusia . Hasta el día de hoy, el juego ha recaudado alrededor de 700 mil dólares con ese propósito.

"Su apoyo reunido para Ucrania nos emociona, pero aún lo necesitamos. Por favor, no se detengan. Compren This War of Mine en cualquier lugar y apoyen a las víctimas de la guerra en Ucrania", anotó 11 Bit Studios.