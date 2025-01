Dota 2: ucraniano recibe órdenes del ejército en plena partida

Foto: Captura

En medio de este hecho, el CEO de Team Liquid , Victor Goossens , se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter. Goosens confiesa estar " desconsolados por lo que viene sucediendo en Ucrania " y contando que recibió la solicitud de un jugador no perteneciente a Liquid tras haberse quedado atrapado en otro país y no poder viajar a casa.

"Me fui a dormir con un nuevo parche y me desperté con una guerra. No puedo creer lo que está pasando ahora. Estoy muy, muy triste y me preocupo por todas las personas que están cerca. Los ucranianos somos pacíficos y no queremos esta guerra. Manténganse a salvo, por favor", señaló el pro player en un tuit.