Desarrolladores de Imp of the Sun y Tunche hablan de posible colaboración

Esta semana ha sido interesante para la industria de los videojuegos en el Perú. El lanzamiento de Imp of the Sun de Sunwolf Entertainment y la llegada de Tunche a PlayStation (PS4, PS5) son grandes noticias que, sin duda, dejan muy bien parado a nuestro país ante los ojos de otras grandes compañías.

Varón, quien además de ser empresario, es compositor, comentó que le gustaría la idea ya que existe la "amistad y soporte". Sin embargo, la situación no se puede dar ahora. Nos reveló inclusive que su empresa llamada The Audio Hive se encargó de la música de Tunche. Sobre cómo podría darse una potencial colaboración entre Imp of the Sun y Tunche, Varón dice: