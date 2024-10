The Last of Us Part II y el impresionante parche con las mejoras para jugar en PlayStation 5 Pro

Noviembre de 2024 es el mes en el que Sony lanzará al mundo entero la PlayStation 5 Pro, por lo que la compañía japonesa se prepara para presentar un catálogo de juegos actualizados para esta nueva consola y The Last Of Us Part II es uno de los más esperados.

The Last Of Us Part II en PS5 Pro: parche de actualización

The Last Of Us Part II Remastered ha recibido una actualización recientemente la cual tiene por objetivo poner a punto este título para jugar con mejor calidad, tasa de frames, para que la experiencia esté a tono con las especificaciones de la consola más potente de Sony.

Es por ello que los de Naughty Dog han lanzado el parche 1.2.0 con estas y otras mejoras, las cuales están enfocadas, principalmente, darle un nuevo aire al videojuego incluyendo, por ejemplo, el Modo Pro que se renderizar a 1440p con 4K gracias a PSSR, todo ello a 60FPS estables en todo momento.

The Last Of Us Part II: otras mejoras del parche

Este Modo Pro viene acompañado de los otros dos ya agregados anteriormente en la versión Remastered.

Además de esto, un modo renderizado que aprovecha la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution.

Asimismo, modos de renderizado Rendimiento y Fidelidad se mantienen, ofreciendo una experiencia más fluidas, con altas frecuencias de cuadro en comparación con la PS5 base.

La corrección de los trofeos que no se desbloquean tras importar los datos guardados de PS4, así como haber corregido el torso de Abby que, en no pocas ocasiones, desaparecía.

También se corrigió el error de que Dina, en los túneles podía ser atrapada más de una vez si escapaba del metro.

Correcciones en la localización de varios idiomas.