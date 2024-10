El regalo completamente GRATIS de Sony para celebrar su 30° Aniversario y el lanzamiento de la PS5 Pro

Si eres usuario de una PlayStation 5 o piensas comprarte una, entonces, esta noticia te va a interesar, ya que Sony, en el marco de la celebración de los 30 años del lanzamiento de la primera PlayStation ha confirmado que dará un regalo para todos sus jugadores.

El regalo de Sony por los 30 años de la primera PlayStation

Durante el mes de noviembre de 2024, la compañía japonesa lanzará al mundo entero la PlayStation 5 Pro, pero dos semanas después de esto, arribará la edición especial por las tres décadas desde que salió la primera consola de videojuegos de Sony.

Por ello, teniendo esto como contexto, la empresa anunció un regalo especial para los jugadores de PS5, pero también la cada vez más obsoleta (en cuanto a actualizaciones y juego exclusivos) PS4. ¿De qué se trata?

Si te encantan los exclusivos de PlayStation y eres fan a muerte de la saga The Last of Us, esto te va a gustar, porque Sony ha soltado unos códigos para conseguir completamente GRATIS tres avatares de estos títulos ambientados en un mundo colapsado por el hongo cordyceps.

Estos avatares de los personajes principales, los más querido y entrañables, Joel y Ellie, además de un chasqueador, uno de los monstruos más emblemáticos en el universo creado por Naugthy Dog.

Y es que la elección de códigos gratuitos de The Last of Us no es antojadizo, ya que hace poco se confirmó el arribo de The Last of Us Parte I a PlayStation Plus, Extra y Premium, el cual también está enlazado con el pronto estreno de la segunda temporada de la serie del mismo nombre en la plataforma de streaming Max.

Códigos de The Last of Us que te regala PlayStation

Por ello, a continuación, te dejamos los códigos para obtener GRATIS los avatares de The Last of Us. Toma nota:

Norteamérica: EENL-3K57-EE8R

EENL-3K57-EE8R Europa, Medio Oriente y África: E92P-28D4-DKN8

E92P-28D4-DKN8 Asia: 29LF-GDBC-CP7D

¿Dónde puedo jugar The Last of Us Parte I?

Hay que recordar que The Last of Us Parte I es un título para PlayStation 5, por lo que puedes ingresar a la tienda PSN para adquirirlo, pero, si cuentas con suscripción a PlayStation Plus, Extra y Premium podrás disfrutarlo completamente gratis.