La mejor noticia es confirmada: ya puedes juegar al Free Fire Max en tu computadora con Windows

Más de 80 millones de usuarios juegan an Free Fire Max en sus smartphones. Sin embargo, existe un gran número de personas que gustarían de ingresar al Battle Royale si es que se pudiera jugar desde una computadora o laptop.

Por si no lo sabes, finalmente se puede emular o jugar al Free Fire Max desde una computadora con Windows o una laptop con el mismo sistema operativo. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues bien, entonces aquí te dejamos la GUÍA para lograrlo.

Si bien Free Fire es una aplicación exclusiva para smartphone, esto no significa que no puedas 'emularla' en una computadora con Windows, para ello tienes que utilizar el App BlueStacks, el cual es la mejor plataforma para jugar al Free Fire y Free Fire MAX de Android en tu PC o laptop.

Por si no lo sabes, BlueStacks es totalmente GRATUITA y te permite no solo jugar a este Battle Royale sino también con otros videojuegos como Call of Duty Mobile, Fortnite, Warzone Mobile, entre otras.

Así puedes jugar al Free Fire Max en una computadora. Foto: Captura.

Te dejamos el LINK en el que podrás obtener el BlueStacks para Windows. Una vez descargado, deberás iniciar sesión con tu correo y utilizar la Play Store en tu computadora.

Solo de esta forma podrás tener el Free Fire en tu PC. Lo mejor de todo es que podrás configurar los botones con tu teclado, para tener un mejor desempeño en tus partidas. No te preocupes, ya que si logueas adecuadamente tu cuenta, no perderás diamantes o skins que tengas comprados.