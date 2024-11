Atención, inmigrantes: Estos son los REQUISITOS y COSTOS para solicitar la Real ID en Florida

Cabe resaltar que el REAL ID es una iniciativa a nivel nacional, la cual es destinada a fortalecer la seguridad y la fiabilidad de las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por los estados. Como también contribuir a la lucha contra el terrorismo y a evitar casos de fraude de identidad. En tanto, para obtener este documento oficial, se debe visitar el sitio web de Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles y ubicar los centros de servicio más cercanos.

En cuanto a los requisitos para obtener esta identificación real se deben presentar los siguientes documentos: prueba de residencia en Florida, documentos originales que certifiquen nombre legal, presencial legal, número de seguro social, etc.; también se debe mostrar un pasaporte válido para no inmigrantes y el Documento del Departamento de Seguridad Nacional.

Aunque no hay un precio establecido como tal por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, los interesados en solicitar esta tarjeta de identificación especial deben pagar dependiendo el tipo de identificación que se solicite. Por ejemplo, en el caso de una licencia de conducir Real ID el costo puede variar entre $25 y $48, mientras que en el caso de una tarjeta de identificación Real ID, el precio es de $25.

Lamentablemente, los inmigrantes que aún no regularizan su estatus migratorio no pueden solicitar el Real ID; sin embargo, quienes si están habilitados son los que tienen presencia legal en el país; es decir, son residentes permanentes gracias a la obtención de la Green Card. Además a ello, otros de los documentos adicionales que te piden son el pasaporte vigente, la tarjeta de Documento de Autorización de empleo (EAD) válida, Formulario DS-232 del Departamento de Estado de EE. UU., etc.