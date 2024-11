¿Eres INMIGRANTE y no puedes obtener el Real ID en Nueva Jersey? Esta es la CREDENCIAL que tramitarías en su lugar

Si eres inmigrante en Nueva Jersey y te preocupa que la falta del Real ID te limite, tenemos buenas noticias. Aunque esta credencial federal, diseñada para mejorar la seguridad en actividades clave, no está disponible para todos los inmigrantes en EE. UU. , el estado de Nueva Jersey presentó una alternativa para asegurar que todos los residentes, sin importar su estatus migratorio , puedan continuar movilizándose de manera segura y legal.

La Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) de Nueva Jersey implementó una medida innovadora que permitirá a todos los residentes del estado acceder a licencias de conducir estándar y tarjetas de identificación de no conductor , sin importar su estatus migratorio.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a estos documentos, que tradicionalmente se reservaban para quienes podían demostrar residencia legal, y beneficiará a inmigrantes que, debido a la falta de documentación, no podían cumplir con los requisitos previos. Con esta medida, se amplía la inclusión de todos los habitantes de Nueva Jersey, sin distinción de su situación migratoria.

Como resultado, los inmigrantes legales e indocumentados que no puedan obtener la Real ID en Nueva Jersey podrán solicitar una licencia de conducir estándar. Esta licencia les servirá como identificación oficial para conducir en el estado y realizar otras actividades. Sin embargo, no podrán usarla para abordar vuelos domésticos, ya que no cumple con los requisitos de la Real ID.