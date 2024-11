¿Cuánto cuesta alojarse en los hoteles de Donald Trump? Desde la habitación más 'BARATA' hasta la más lujosa

Si buscas atenciones personalizadas y disfrutar de servicios exclusivos como camas de calidad, ropa de cama premium, cocinas completas, piscinas, suites de spa, entre otros establecimientos. Asimismo, lo que no muchos saben es que Donald Trump bajo su imperio millonario es dueño de diversas empresas en rubros como hoteles, campos de golf, viviendas de lujo, etc. Esto gracias a la herencia de su padre "The Trump Organization". Entonces, conoce cuánto es el precio por alojarte en uno de sus hoteles que están bajo su nombre.