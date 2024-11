Un policía derriba a un anciano tras un accidente de tránsito en Oklahoma y video es viral

"Estoy de patrulla y lo multo por girar incorrectamente", indicó el agente. "¿A mí? Ella me golpeó y me multan a mí", se sorprendió el señor. "No lo estoy multando porque ella lo golpeara, ¿de acuerdo?", replicó el agente.

En todo momento el adulto mayor indicó que una mujer, que no aparece en el video, lo impactó y lo que en verdad había ocasionado el accidente de tránsito habría sido "ella". Pese a que el policía no lo responsabilizaba de la infracción, lo amenazó con ponerlo tras las rejas.

"No discutimos en el arcén, discutimos en la corte. Así es como funciona, porque si no firma esto (un documento) va a la cárcel. ¿De acuerdo? No quiero llevarlo a la cárcel", exhortó el policía. El abuelo no declinó y mantuvo su firme respuesta: "Estoy dispuesto a ir a la cárcel".