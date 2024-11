Atención estudiantes inmigrantes en EE.UU.: Estas son las mejores ciudades para vivir

Si eres inmigrante y conseguiste una visa de estudiante para Estados Unidos , pero no sabes dónde establecerte o rentar una casa, no te preocupes que existen buenos lugares en EE. UU. que cuentan con espacios agradables, culturales y accesibles que podrías tomar como opción y expandir tu nivel tanto personal como académico , mientras cursas tus estudios vocacionales o académicos.

Asimismo, entre los años 2010 y 2020, la c omunidad inmigrante latina en Florida creció aproximadamente en un 34.9 % y Miami es considerado como la ciudad que cuenta con una mayor presencia hispana. Sin embargo, Florida es uno de los estados que más resulta afectado tras el paso de fuertes huracanes en el país, como Helene y Milton que ocurrieron este año lamentablemente.

Si quieres estudiar en Estados Unidos, puede conocer los tipos de visas que existen visitando el sitio web del Departamento de Estado de los EE. UU. y revisar los requisitos para calificar, proceso para presentar una solicitud, las tarifas, tiempos de espera, etc. Asimismo, debes buscar programas de estudios que terminen en obtenciones de grado académico como maestría, diplomado o algún certificado.

Entonces, entre los perfiles que resultan elegibles para este visado son estudiantes de colegios o universidades, becarios a corto plazo, miembros de Work and Travel, participantes de pasantías, etc. Y en cuanto al proceso para solicitar esta visa son principalmente llenar los Formularios DS-2019 y DS-160, los cuales son el certificado de elegibilidad y el de no - inmigrante respectivamente.