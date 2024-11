ESTE ES el horario de atención de Walmart y Home Depot en el Black Friday 2024

Para el Black Friday 2024, Walmart ha extendido su horario de promociones, ya que no solo se limitará al 29 de noviembre, sino que comenzó desde el 11 del mes. El 29 de noviembre, las tiendas abrirán a las 6 a.m. No obstante, no es necesario esperar, ya que la cadena ha señalado en un comunicado que su evento de compras más esperado se lleva a cabo en tres fases, ofreciendo grandes descuentos en juguetes, tecnología, hogar, moda, decoración y más.