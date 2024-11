¿Por qué la LECHE Great Value de Walmart es MÁS BARATA que otras marcas? Un granjero revela LA VERDAD

La leche Great Value de Walmart ha captado la atención de los consumidores debido a su precio significativamente más bajo que el de otras marcas. ¿Qué hay detrás de este costo tan competitivo? Un granjero veterano de Iowa compartió datos reveladores sobre el proceso de producción y distribución de esta leche, poniendo en perspectiva las diferencias con la marca Prairie Farms.

Great Value, la marca de Walmart, es conocida por ofrecer precios bajos, especialmente en productos como la leche. Esto se debe, en gran parte, a su planta procesadora de lácteos inaugurada en 2018 en Fort Wayne, Indiana. Esta instalación permite a Walmart controlar todo el proceso de producción, desde la recolección de la leche cruda hasta el empaquetado final, eliminando la necesidad de intermediarios y reduciendo significativamente los costos asociados con el transporte y la distribución.

Por otro lado, cooperativas como Prairie Farms, propiedad de los propios agricultores, enfrentan costos de producción más elevados. Aunque este modelo garantiza un pago justo a los granjeros, no ofrece la misma flexibilidad ni los ahorros que Walmart logra con su planta procesadora. Además, Prairie Farms no adquiere leche excedente, lo que puede encarecer los precios para los consumidores, aunque apoya a las granjas familiares más pequeñas.

Además, los productos Great Value, exclusivos de Walmart, aprovechan la amplia red de distribución de la cadena para llegar a más consumidores. En cambio, los productos Prairie Farms están disponibles en diversas tiendas, pero su presencia es más restringida en comparación con la marca de Walmart.

Great Value es una marca exclusiva de Walmart, desarrollada por la cadena a través de asociaciones estratégicas con productores locales. La compañía se encarga de garantizar que los productos bajo esta etiqueta, como la leche, cumplan con altos estándares de calidad, lo que asegura su confiabilidad en el mercado.

La leche disponible en Walmart, ya sea de la marca Great Value o de otras marcas reconocidas, es 100% leche de vaca real. A veces, el costo más bajo de la leche Great Value puede generar la percepción de que se trata de un producto de calidad inferior o adulterado. Sin embargo, esta diferencia de precio se debe a la eficiencia en su cadena de suministro y a las estrategias de precios de Walmart.

Según Wal-Mart Stores, Inc., todos los productos lácteos de la tienda, incluidos los orgánicos y convencionales, cumplen con las estrictas normas del USDA y la FDA. Además, los proveedores de la leche Great Value aseguran que proviene de vacas que no han sido tratadas con hormonas de crecimiento artificiales.