Inmigrantes en EE.UU.: ¿Cuánto tiempo puedo ir a prisión por no portar la Green Card?

La Green Card es un documento fundamental para los inmigrantes en Estados Unidos , ya que otorga residencia permanente y una serie de beneficios esenciales . No portar este documento puede acarrear consecuencias legales graves, incluidas multas y tiempo en prisión . Por lo tanto, es crucial que los residentes permanentes estén informados sobre las implicaciones legales de no llevar su tarjeta de residencia.

La ausencia de la Green Card no solo puede generar problemas legales, sino también complicar la identificación personal y el acceso a derechos básicos. Es fundamental entender las regulaciones que rigen su uso y las consecuencias que pueden derivarse de no portar este importante documento.

No portar la Green Card puede considerarse una infracción y podría resultar en sanciones legales, incluyendo multas y prisión. Según la ley, la multa por no portar la tarjeta no excederá los US$100, o bien, el infractor podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 30 días. Además, los residentes pueden recibir advertencias u otras sanciones dependiendo de la situación.