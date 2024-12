Libera espacio en tu móvil: Encuentra la papelera de WhatsApp y elimina archivo

Este inconveniente es más notorio en teléfonos con capacidades de almacenamiento limitadas . Aunque WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje visible, existen métodos sencillos para localizar y eliminar archivos innecesarios de manera definitiva. A continuación, se detallan los pasos para gestionar estos archivos y liberar espacio valioso en tu dispositivo.

La aplicación no tiene una papelera de reciclaje tradicional, pero en dispositivos Android existe una “papelera oculta” en la estructura de carpetas del sistema. Para acceder y eliminar los archivos, sigue estos pasos:

Este proceso vacía los datos que funcionan como una papelera de WhatsApp. Los archivos eliminados ya no ocuparán espacio en el dispositivo y no podrán recuperarse, así que asegúrate de borrar únicamente lo que no necesitas.