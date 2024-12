'Soncora' Marcos, el peruano que busca el cinturón en la UFC: "Quiero ser campeón mundial"

Desde Estados Unidos, Daniel 'Soncora' Marcos representará al Perú en una nueva edición de la UFC Fight Night este sábado 14 de diciembre cuando suba al cuadrilátero para medir fuerzas contra el nacionalizado estadounidense Adrian Yañez. Si el peruano gana ingresará al privilegiado TOP 15 de la Ultimate Fighting Championship. Antes del importante combate, conversamos con el artista marcial.

–¿Cómo fue el campamento previo a la pelea?

Todo bien, me preparé bien aqu durante las últimas semanas para la pelea. Me mantengo saludable, fuerte y listo para lo que viene. Me siento bien, espectacular, las cosas se están dando comno lo trazamos a inicio de año: tener tres peleas este año. Y cerramos el último evento del año con la UFC.

–¿Desde cuándo estás en Estados Unidos preparándote para la pelea?

Después del último combate que tuve (8 de junio) estuve una semana en Perú y luego me vine para acá (Estados Unidos). Entonces, no he dejado de entrenar absolutamente. Siempre he estado entrenando, me avisaron hace poco para la pelea, me cambiaron de rival, pero en la UFC siempre tienes que estar listo para lo que viene.

–¿Qué opinión tienes de tu rival, Adrian Yañez?

Sabemos que un duro rival, ha estado en el top 15 de la división, maneja muy bien el boxeo. Es como todos. Aquí en la UFC hay fortalezas, pero estoy seguro que mi estilo de pelea es más fuerte de la que él tiene. Voy a demostrar la variedad que tengo (puños y patadas). Considero y analizo que las cosas se me van a dar.

Soncora Marcos mantiene un importante invicto en la UFC, categoría peso gallo. / Foto: Archivo.

–Como peruano, ¿cómo te sientes de estar cerca de ingresar al top 15 de la UFC?

Me siento tranquilo, no tengo ni una forma de expresión. Sé que está en el trabajo, se ve reflejado. Estoy neutro, sabiendo a quién tengo al frente. Las cosas se van a dar porque se tienen que dar. Entrar al top 15 (UFC) refleja que las MMA en el Perú está creciendo bien.

–¿Volviste a conversar con Dana White?

Aún no, todavía no retomo esta conversación, pero sé que la voy a retomar muy pronto. Lo que sí tengo en mente es cumplir los sueños que tengo. Este año dije que llegaría al top 15 y lo voy a cumplir, el próximo año quiero escalar sin apresurarme y pelear por el cinturón. Y llevar la UFC al Perú.

–¿Te ves festejando esta Navidad en el top 15?

Sí. Me preparo para cada pelea. (…) Sé que se van a dar las cosas, pasar la Navidad con la familia es espectacular. Sí puedo decir que voy a ganar el combate y saldré al nocaut y se dará en el segundo round.

–¿Cómo manejas el invicto?

No tengo ni un problema. No tengo presión. Si me preguntan si tengo miedo de perder el invicto, digo que absolutamente no. Si pienso en el miedo no sería yo. Al ingresar a la jaula demuestra quien soy, sin presión, y sé lo que tengpo que hacer. Soy un peleador versatil, me preparo para tener sabiduría. Listo para enfrentarme a cualquiera.

–¿Es fácil estar lejos de la familia?

He dejado todo. Estoy aquí (en Estados Unidos) desde 2022 por un solo sueño. Estoy al sur de la Florida, empecé desde cero, no sabía inglés, pero sabía que tenía que luchar para cambiar una forma de pensamiento y llegar a un alto rendimiento. Me dedico al 100 % a la MMA. Sé que algún día, cuando ellos vean la entrevista, verán que fui fuerte. Dios me dio este don para pelear.

–¿Te sientes parte de los inmigrantes peruanos que buscan un futuro en Estados Unidos?

En realidad sí. (…) Realmente un peruano se identifica porque tiene que ir al extranjero para sobresalir o hacer cosas. Muy pocas personas lo pueden, pero la gente se identifica con lo que hago. Lo agradezco a Dios.

–Te agradezco, Daniel.

Muchas gracias, me gustó mucho la entrevista y espero que se pueda repetir.

